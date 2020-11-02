建築廢料非法棄置嚴重　團體批嚴重可致山泥傾瀉

建築廢料非法棄置問題屢見不鮮，蠱惑招數更層出不窮。有環保團體代表指建築廢物處置收費至少達四位數字，過往不少人曾為節省費用，馬虎處理，部分甚至將細型廢料埋在斜坡或山邊，再在表面鋪上泥土「裝假狗」，以堆填的方式清理，除造成環境污染外，更在面臨暴雨的情況下，出現山泥傾斜的危機，危及市民安危。團體同時批評政府執法緩慢，檢控力度不足，如同放生涉事人士，認爲部門應加强執法。另外，有議員認爲政府應該盡快建立一套完善的監察系統，從監管建築公司入手，防止非法棄置的事繼續發生。

長春社公共事務經理吳希文表示，非法棄置建築廢料的情況一直都存在，惟部門執法緩慢，監督亦不足，未能做好把關工作，導致情況未能歇止。他又指一般情況下，涉事人士都會將大型建築廢料如木板及卡板等較顯眼的廢料處理好，卻將小型的廢料如石屎及沙石等遺留在現場或雜草堆，甚至以泥土覆蓋在廢料表面，試圖蒙混過關，以免被人發現。吳稱，過往甚至遇過個案將廢料埋在泥土下，然後聲稱會在土地上種植農作物，反映問題嚴重。他說，可見不少個案的清理廢料工作不完善及未夠徹底，但往往政府部門都會「照收貨」，顯示執法相當不嚴謹，認爲政府應加强監督，以免進一步造成環境破壞。

環保觸覺義務總幹事兼區議員譚凱邦指，自政府徵收建築廢物處置費後，不少建築公司及承辦商為求方便，將建築廢料隨處丟在當區的偏僻地方，如斜坡及村路盡頭等偏僻地方，以逃避徵費。他又指，不少人士更將廢料棄置於斜波、山坡、引水道及綠化地等，不但對生態造成嚴重破壞，若面臨暴雨，更有機會令山坡地區積水氾濫及出現滲水的情況，導致山泥傾瀉，甚至有機會危及當區市民安全。他建議政府盡快成立完善的機制，透過在泥頭車上安裝全球衞星定位系統(GPS)，監察廢料走向，從而減低非法傾倒出現的機會。