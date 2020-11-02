前員工涉偷車票獲判無罪　追港鐵1.9萬元代通知金及強積金

香港鐵路有限公司一名前員工疑利用職務之便涉嫌偷逾2000張機場快綫車票，當時遭即時解僱並控一項盜竊罪。該員工獲判無罪後，入稟勞資審裁處，向該公司追討約1.9萬港元代通知金及強積金餘額，案件今日(3日)首度提訊。

案情指，香港鐵路有限公司前印務部職員賴凱明，曾被指於2014年11月至2015年1月偷去2258張機場快綫車票，經內部調查後，被該公司即時解僱，並扣起公積金餘額。賴被控盜竊罪，在庭上否認控罪，多次聆訊後獲判無罪釋放。

港鐵代表指，今年年初已收到賴凱明來信，希望發還強積金餘額，當時已向他表明需要提供法庭文件，再決定是否指示委託人發還，但一直未收到文件。港鐵代表又指，代通知金的金額應為約1.7萬港元，而非賴所申索的1.9萬港元。

賴凱明在庭上表示，涉偷車票的刑事案件纏繞他6年，現時僅要求得到最基本、最合理的賠償。他續指，10月中已向法庭申領刑事案相關的文件，惟目前仍未收到。而他亦同意將代通知金的申索金額改為資方計算所得的約1.7萬港元。

審裁官潘弘翰指，本案爭拗點在於即時解僱的理據是否成立，要求港鐵於本月30日前提交僱傭合約、證人供詞等證據，並要求賴凱明在下月28日前提交回應和法庭文件，案件將押後至2021年3月22日繼續聆訊。