張竹君到高院為DR案作供　獲巿民邀合照打氣

衞生署衞生防護中心顧問醫生張竹君忙於應付疫情工作，今日(2日)尚要到高等法院，就DR醫學美容集團女醫生麥允齡被控誤殺一案出庭作供，交代衞生署在案發之後的調查結果。

張竹君醫生在開始作供前，法官張慧玲如平常般叫張醫生先以酒精搓手液清潔雙手之後，笑稱平日應該是張醫生提醒他人要清潔雙手。

張醫生作供約半小時後便完結，離庭時被問到是否要準備下午開疫情記者招待會，她笑稱沒預計如此快作供完畢，而且她已預早把要說的說話在昨日說完，故今天沒有安排記者會。

另外，張醫生乘電梯離開法庭時，有一市民認得她，提出想跟她合照，最終該名市民在張醫生離開院大樓後如願以償，並在合照後向張說：「加油」。

據張竹君供稱，衞生署在事發後展開調查，認為包括死者在內的4名顧客，是在DR分店注射CIK療程的血製品時受到膿腫分枝桿菌感染，感染源頭應來自培育血製品的亞太幹細胞科研中心（APSC）。

張醫生指在2012年10月4日，衞生署接獲報告指有兩名病人接受CIK療程後感染細菌並出現敗血性休克，當中包括本案死者陳宛琳及清潔工黃鳳群，署方當日即就事件展開調查，再發現有兩名病人亦有類似情況。

張醫生指署方派員到DR的分店、APSC及負責運送有關血製品的運輸公司調查，經過調查後署方認為4個案的感染源頭一致，均是來自注射到其體內的CIK療程所之血製品。

張指，由於事主在接受回輸的短時間內出現感染，可見血製品已受到嚴重污染。署方亦在APSC內的移液槍上驗出膿腫分枝桿菌，故她認為很大可能血製品在APSC培植期間受到污染，但無法確認源頭。