旺暴案再有二人認罪還押　分別稱貪玩「見人掟磚跟住掟」

2016年農曆新年旺角暴亂事件，再多3名男子分別被控暴動、縱火和刑事損壞等共4罪，案件原定今日（2日）在區域法院開審，但其中兩名被告在案件開審前承認暴動及刑毀控罪，須還押至11月23日，等候索取背景報告判刑；餘下一名被告則否認縱火罪繼續受審，預計審訊需時15天。

3名被告依次是譚百熙(22歲，酒保)、陳舜堯(32歲，游泳教練)和王國斌(23歲，學生)。

譚承認一項暴動罪，指他於2016年2月9日，在旺角豉油街與其他人參與暴動。

他並與王承認一項刑事損壞罪，指他們同日在山東街與身份不詳人士，損壞屬於政府的標誌杆。而王承認另一項刑事損壞罪，則指他於同日在旺角山東街與其他人損壞政府的行人路。

至於陳則否認一項縱火罪，指他於同日用火損壞中國香港體操總會的一塊橫額。

案情指，2016年2月9日清晨約6時許，逾20名蒙面人士在豉油街近花園街的馬路，向警方防線投擲磚頭及垃圾桶，有人將燃燒著的紙板放在一輛車的車底。當日首被告譚百熙穿着黑衣及戴口罩，走到人群最前方向警方防線掟磚，並與其他示威者傳遞物件，過程被新聞片段拍攝到。

至清晨約7時，首被告、第三被告王國斌及其他人士，一同在山東街76號外搖晃一支停車「P」字的標誌杆，直至將之連根拔起，而王後來再與其他人用磚塊擊打標誌杆所在的行人路面造成損毀。

王國斌在2016年11月被捕，警誡下他承認：「暴動嗰日我有喺旺角搖路柱同攞磚，我一時貪玩咋，畀次機會啦」。他並承認出於貪玩和好奇，在幾名戴口罩身份不明男子的要求下，幫助他們一起搖晃路杆。

而譚百熙則2017年4月被捕，警誡下他說：「阿SIR，個晚我喺旺角，我見啲人掟咗兩下磚我就跟住掟，我無心傷人⋯⋯嗰時差不多天光，我見到有人搖個路牌咪一齊搖囉」。他之後進一步招認，指擔心警察追趕他才掟磚，但強調他無意傷害警察，他掟磚時沒有針對任何具體目標，亦不知道人群為何搖晃路杆。