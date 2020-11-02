屯門中錦田南擬建公屋　議員憂新增人口釀塞車大災難

立法會房屋事務委員會開會討論屯門中及錦田南公營房屋發展，兩項目分別提供8000及8100個單位，預測新人口逾4萬人。多名議員反對計劃，指兩區交通飽和，批評政府無視項目會帶來沉重交通負荷，未做好相關配套工作，憂心屆時屯門及元朗會出現「塞車大災難」。

運輸及房屋局建議斥資近9.7億港元予屯門中項目工地平整及基礎設施工程，料明年初可進行第一期工程，至2024年起分階段落成。此項目擬建10座住宅，預計人口約21300人。而錦田南項目工程亦花費約9.7億港元，首期工程明年中展開，2026年起分階段完成。項目擬建19座住宅，預計人口約22700人。土木工程拓展署表示，得悉大眾對項目在交通方面的關注，惟強調項目通過相關交通評估，認為擬議設計足以應付地區運輸需求。

議員鄺俊宇形容，元朗及屯門連接市區的交通已是「塞車塞到爆血管」，質疑上述項目為兩區帶來龐大人口，但當局卻未考慮好交通配套，「搞唔掂交通，屆時一定塞爆元朗及屯門！」另一議員鄭松泰也稱，兩區居民返工返學「日塞夜塞」，而屯門公路近月在疫情緩和後，交通擠塞惡化，「有市民反映每日塞4小時！」議員柯創盛直斥政府「迷信」項目交通評估，批評當局以為改善項目相關路口或擴闊道路此等「小修小補」就可疏導塞車問題。他又炮轟當局無心正視新增人口引來的其他問題，例如醫療及社福系統左需求及負荷等。

此外，會上亦討論政府擬額外注資33億港元推行過渡性房屋項目的資助計劃，議員陳克勤直指政府處理過渡屋事情上透明度不足，同時與相關項目持份者及地區人士亦有欠溝通。運輸及房屋局副局長蘇偉文解釋，部門通常會先檢視過渡屋在技術層面上能否過關，才與相關持份者討論，日後會繼續溝通。