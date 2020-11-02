9月零售業銷貨額下跌12.9%　連跌20個月

政府統計處公布最新零售業銷貨額數字，今年9月的零售業總銷貨價值的臨時估計為261億港元，較去年同月下跌12.9%，今年8月的零售業總銷貨價值的修訂估計較去年同月下跌13.1%，今年首9個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計與去年同期比較則下跌28.7%。

扣除期間價格變動後，今年9月的零售業總銷貨數量的臨時估計，較去年同月下跌13.4%。8月的零售業總銷貨數量修訂估計，較去年同月亦下跌13.4%。與去年同期相比，今年首9個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌30%。

跌幅最大的為藥物及化妝品，銷貨價值按年大跌45.5%；其次為電器及其他未分類耐用消費品，按年大跌38.7%；緊隨其後的是眼鏡店，按年下跌26.9%。珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，以及服裝，則分別按年下跌25.7%及20.6%。汽車及汽車零件銷貨價值則有上升，按年上升17.1%；家具及固定裝置亦按年上升8.4%；書報、文具及禮品上升6.1%。

政府發言人表示，9月零售銷售的按年跌幅仍然顯著，考慮到當月的比較基數未如8月般低，零售業表現隨着本地第3波疫情減退，實際上已較8月時改善。由於訪港旅遊業難以迅速反彈，勞工市場仍然受壓，零售業經營環境在短期內仍會充滿挑戰，不過，隨着疫情維持穩定，以及社交距離措施近期有所放寬，本地消費情緒可望進一步好轉。