旅遊業現倒閉裁員潮　68%受訪者促推健康碼旅遊氣泡

政府近日宣布與新加坡建立雙邊「航空旅遊氣泡」，及將於本月底實施內地港人回港免檢疫安排，惟仍有不少意見認為應擴大旅遊氣泡範圍和盡快落實粵港澳三地互認的「健康碼」措施。有政黨今日(2日)就上述措施進行民意調查，結果有68%受訪者認為建立「旅遊氣泡」和「健康碼」措施，將有效刺激本港經濟和消費。

民建聯於9月30日至10月8日期間，以電話隨機抽樣形式，訪問了1059名18歲或以上人士，以了解他們對實施「旅遊氣泡」和「健康碼」的意見。結果顯示，有47.3%受訪者表示，受疫情影響打亂了他們離港公幹或旅遊的安排；有63%受訪者贊成盡快推出「旅遊氣泡」措施，近70%受訪者期望檢測費用能控制在200港元以內。

該黨人力事務發言人兼議員鄭泳舜表示，保就業計劃將於本月屆滿，認為政府應加大力度推廣「振經濟」方面的措施，尤其是推動「旅遊氣泡」和「健康碼」等雙方經濟互動措施，否則旅遊業和賓館業將現裁員潮和倒閉潮。

九龍賓館聯盟召集人陳祖兒表示，雖然現時有本地客，惟收入仍較疫情前少了很多，而賓館的數目亦由年初的2000間，大幅減少至目前的900多間。陳預料，若未能增加本港人流，賓館業將再現嚴重的結業潮，希望政府盡快實施「旅遊氣泡」和「健康碼」等有助刺經濟的措施。

至於同場的展覽業和資深導遊代表亦預料，一旦實施「旅遊氣泡」，業內將不會計劃「停薪留職」等節流措施。有導遊代表則指，若有旅行社表示將實施「停薪留職」，則寧願索性結束雙方的僱員關係。