國泰裁員：國泰跪低　終向逾期簽約員工發半額津貼

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，集團大規模裁走5300名本地員工，「幸存者」須在10月28日前簽署薪酬及福利大減的新合約，才可獲發過渡性津貼。國泰空中服務員工會今(2日)透露資方跪低，為首個死線以後簽新約的機組人員提供半額津貼，但資方仍未答應其他要求，會繼續敦促政府介入事件。工會又稱，立法會11月9日召開緊急會議，管理層及政府官員均出席，工會嘗試說服議員，把會議日期提前至11月4日簽約死線前，並讓工會到場。

國泰早前企硬，拒絕修改新合約內容，亦拒絕押後簽約死線，重申機組人員須於首個死線、即10月28日前簽新約才獲發津貼，而11月4日午夜前不簽約的員工，則會被視作解僱。國泰空中服務員工會在社交網站透露，資方將為10月29日以後簽新約的機組人員提供津貼。工會內務副主席孫德妍說，員工雖獲津貼，但金額大減一半，資方早前表明有關津貼沒有設立人數上限，反映此舉非因經濟困難，工會對此表示不滿，認為所有簽約員工應獲全數津貼。

她強調，資方仍未答應其他要求，包括把新合約改為短期安排等，未來會繼續力爭資方讓步。工會又提到，最終死線當日、即11月4日會與香港航空機組人員協會(HKAOA)開會，料將談及雙方合作內容，並會簽署一個合作協議。

另外，立法會11月9日將召開緊急會議，屆時國泰管理層和政府官員將討論此事，工會指現正嘗試說服勞工界議員陸頌雄，把會議提前至最終死線前舉行，並確保該會及香港航空機組人員協會(HKAOA)均可出席。