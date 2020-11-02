旺暴案被告假釋期間拒回宿舍　辯稱因社會運動交通受阻

一名因參與2016年農曆新年角暴亂案而被判囚2年4個月的男子，去年獲假釋後涉嫌3度沒有依時返回懲教署中途宿舍，違反《囚犯（監管下釋放）條例》。他否認3項不守監管令罪，案件今（2日）在西九龍法院開審。裁判官裁定案件表證成立，被告選擇不自辯。案件押至本月18日裁決。

28歲被告吳挺愷，報稱無業。控罪指他於2019年11月11日、13日及14日，無合法權限或合理辯解而不遵守於2019年5月20日向他發出的監管令條件，即必須入住百勤樓，直至他被要求或得到批准居住在其他地方為止。

懲教署主任李子華負責監管被告在百勤樓的生活，他供稱於2019年11月11日，被告理應在荃灣下班後盡快返回宿舍，惟他當晚約7時告訴他要遲到，並解釋因社會運動導致交通阻塞，故先行回家，待安全後才回宿舍。

李要求被告返回宿舍無效，便駕駛政府私家車去視察交通情況，沿途經過黃大仙、大埔、 百勤樓等地，沒有見到交通阻塞或示威堵路。

李在晚上11時許抵達被告位於何文田的居所，提議載被告回宿舍，但被告仍以危險為由作拒絕。及後被告同意上車，但又拒絕佩戴安全帶，雙方最終糾纏到凌晨3時才能開車。隨後兩天，被告均以社會運動為由，沒有依時返回返回宿舍。

盤問時，李同意被告不是唯一提出不能返回宿舍的「住友」，如11月13日晚上，就有另外3名住友同樣表示因為社會運動影響，無法找到交通工具前往宿舍，要先返回家中。