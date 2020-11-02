議員擬提私人條例草案　打擊非法走私野生動植物活動

本港近年的非法野生動植物截獲量未有放緩迹象，單是去年被緝獲的野生動植物價值高達1.34億港元。身兼民建聯環境事務、資訊科技及廣播事務發言人的議員葛珮帆，擬聯同香港大學法律學院副教授及環保組織提出一項私人條例草案，將野生動植物犯罪列入《有組織及嚴重罪行條例》，賦予執法機構更多權力，加強打擊野生動植物非法貿易活動。

根據政府數據顯示，過去2年有53個國家或地區涉及與香港有關的野生動植物非法販運。而在2013至2019年間，被截獲的穿山甲鱗片和屍體數量總數，合計就多達110,000隻穿山甲。

對於香港被指是非法走私野生動植物的中轉站，世界自然基金會香港分會保育總監David Olson指，全因有不少大型容量的貨物穿梭來往香港，有關部門難以逐一查看，令香港成為是一個低風險、高利潤的非法走私地點。

香港大學法律學院副教授Amanda Whitfort舉例指，2017年一宗涉及7.2公噸象牙案件，及2018年一宗涉從貨櫃搜獲到7.1公噸穿山甲鱗片的案件，均沒有人或公司被起訴，故難以追查背後的幕後主腦。因此，將野生動植物犯罪列入《有組織及嚴重罪行條例》，可以賦予執法人員權力加強情報收集，例如追蹤走私活動的資金、背後受益人，及涉事人士及公司等。而修例後如被告被定罪，當控方提出案件涉及有組織罪行，法官亦須考慮加強判刑等。

在2018年初成功爭取立法管制象牙買賣的葛珮帆指，香港作為國際貨運中心，多年來慢慢發展成為瀕危動植物走私的轉口點，有關問題一直存在，惟政府未有重視有關打擊工作，促使他們提出有關私人條例草案。

葛指，將會開展條例草擬工作，惟議員提出有關修訂需要「過五關、斬六將」，要先得到保安局、律政司、特首及立法會支持才可獲通過，故預計或要待新一屆立法會會期開始才可處理。她又希望政府未來可以接納有關修例建議，由政府交上立法會處理相信可節省更多時間。