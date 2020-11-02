城大通過學生紀律守則修訂　列明破壞大學形象可致處分

據悉香港城市大學修訂學生紀律守則及學術誠信守則，其中學生紀律守則新增一項條款，禁止一切破壞大學品牌及形象的行為，包括未授權使用、修改、損毀及進行二次創作等等，包括但不限於校歌、校徽或任何其他能代表大學的元素，避免破壞對大學等不同持分者的聲譽或造成負面影響。同時亦列明涉及處分，若屬嚴重失當，會將記錄最多保留至學生畢業或退學後7年。

城大學生媒體「城市廣播」及城大學生會編委會亦發文指，城大於上月28日召開教務會，會議中通過早前的有關修訂，但未有即時向學生公佈，而現時城大網站亦只有舊版守則。

據了解，城大於修訂的學生紀律守則，規管一切與學校形象相關的行為。修訂主要新增一項條款，禁止一切破壞大學品牌及形象的行為，包括未授權使用、修改、損毀及進行二次創作等等。

城大學生指，守則對大學品牌及形象有更廣闊的定義，其「包括但不限於校歌、校徽或任何其他能代表大學身份的元素」，以避免「破壞對大學、顧問委員會、校董會或其成員之聲譽，或為其帶來任何偏見或負面影響」。

除此之外，校方亦就此修改紀律處分部分，列明涉及輕微失當之處分如口頭譴責，將由原本「不會記錄在學生檔案內」改為「保留紀錄直至畢業或退學為止」，而涉及嚴重失當之處分如書面譴責，紀錄將會由「保留直至畢業或退學為止」改為「最多保留至學生畢業或退學後7年。﻿

城大學生又指，早前校方表示已成立城大校歌工作小組，並預計在年底公布校歌，估計是次改動是為校歌護航，杜絕二次創作的空間。

除修訂學生紀律守則外，教務會亦通過修訂學術誠信守則，當中規管學生抄襲功課、「請槍」由他人完成功課、測驗或考試等。據悉上述兩個守則的修訂在本月生效。東網正就事件向城大查詢。