醫生涉錯誤治療胃出血病人致腸潰瘍　被控專業失德

洪長錐被指治療病人胃出血的過程中有專業失德。(何天成攝)

腸胃肝臟專科醫生洪長錐被指在2015年10月2日，為病人治療胃出血時，注射過多腎上腺素及使用不必要的內窺鏡檢查措施，導致病人十二指腸潰瘍大出血，需要再進行開腹外科手術，並取出一塊長13、闊7及高12.5厘米的血腫。洪被控專業失德，醫委會今日(2日)召開聆訊，並傳召一名劉姓(譯音)控方專家證人作供。洪的辯方律師則反駁，不同意控方指控，聆訊延至明早再訊。

案情指出，病人當時因胃出血，在聖德肋撒醫院接受洪長錐的檢查。當時洪利用內窺鏡替病人注射腎上腺素，並使用3個止血夾(hemoclip)止血。惟病人出血持續，照電腦掃描發現胃內出現血腫，需再進行外科手術，當時病人胃內至少流出1.3公升血。控方專家證人提出兩項質疑，包括使用過多止血夾及注射過多腎上腺素，而事件不論是個人還是團隊失當，洪在專業方面均有不當行為。

聆訊中，辯方提供一段長達45分鐘的片段，是洪長錐為事主進行內窺鏡檢查的影片，以否認控方指控。但辯方未有就兩項質疑回應，反質疑劉姓控方證人學歷及工作資歷，以及其提出的3份報告解釋模糊，資料欠奉。雙方多次互駁對方論點，醫委會提醒並調停，聆訊延至明早再訊。

而洪長錐早於2017年，被指控在2012年為一名退休大律師女病人X進行大腸鏡檢查時，涉嫌未通知病人，便允許兩名非醫護人員在場示範新電腦技術，而X當時已脫褲，洪被控專業失德。聽畢控辯雙方結案陳詞後，醫委會接納辯方證人證供，認為洪長錐不涉專業失德，駁回有關指控。