疫情下瑞典領事館辦推廣文化活動　冀在港振興巿道

新冠肺炎疫情下百業蕭條，外商生意亦慘不忍睹，有在港瑞典商人批評港府部分防疫措施「為做而做」，令他們的經營情況更困難。瑞典駐港總領事歐思誠表示，擔心冬季來臨，第4波疫情蓄勢待發，令在港瑞典商人經營環境將更加惡劣。有見及此，領事館舉辦為期一個月的活動，向港人介紹瑞典文化，以刺激瑞典公司在港生意。

在上環經營咖啡店的Alexis指，政府早前下令禁止堂食，及後又要求餐廳座位減半，慨嘆其咖啡店本來只得6個座位，減半後只得3個位，更遑論做生意。往後雖有打工仔由在家工作改到咖啡店辦公，令生意稍升，但生意額仍較疫情前下跌20%，而他經營酒吧和餐廳的朋友受到的打擊更大。Alexis批評港府部分措施如加膠板作間隔只是「為做而做」，細餐廳難以實行，亦無科學實證和考量。

根據瑞典商會最新的經營環境調查，顯示現時的經營環境差或很差的企業達42%，有16%表明將於未來12個月削減在港投資和商業活動，另有69%表示會採取觀望態度。另外，有91%商人表示社會亂局是影響生意的另一大主因，亦會令他們反思企業日後的投資和人手安排。

剛抵港接任總領事的歐思誠指，他特意觀察在港瑞典商人，發現大多出現經營困難，餐飲及旅遊業更首當其衝，在港瑞典人無法穿梭兩地經商或探親，孩子亦無法上課，甚至有家庭已因此飛返歐洲。他強調大部分在港瑞典人已植根香港，領事館為刺激在港瑞典商人的生意，本月舉辦「A Taste of Sweden」活動，推廣瑞典文化，希望能吸引港人初嘗瑞典文化，振興市道，讓在港瑞典人捱過疫情難關。