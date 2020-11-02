司法亂象被轟系統性出錯　議員促政府到委員會交代

立法會司法及法律事務委員會今午(2日)召開第2次會議，並進行選舉副主席事宜，獲提名的建制派「班長」廖長江最終擊敗法律界議員郭榮鏗當選。會上有多名議員就司法機構和律政司人員操守問題、設立量刑委員會等提出意見，促請政府當局派員到委員會解釋和回應議員提問。

一直跟進早前關於司法機構7月講座「﻿匿名信風波」，以及有律政司檢控官出版被指為「黑暴秘笈」事件的議員葛珮帆和周浩鼎皆認為，雖然律政司指涉事的檢控官現已離職，惟當局仍未就司法人員操守問題作出解答，加上近日亦有檢控官做事粗疏而被法官當庭斥責，故認為政府當局需要就事件到場交代。

周批評，司法機構和律政司近期連串的出錯事件，狠斥是系統性犯錯，認為市民目前對法治的形象已有所動搖，若當局不到委員會解釋，恐怕只會進一步影響市民對法治的信心。周又促請委員會盡早安排討論有關量刑委員會的議程，以助挽回公眾對法庭判刑的信心。

至於議員田北辰和多名民主派議員皆認為，法庭是本港目前唯一相對獨立的部分，委員會未必有權干涉。委員會主席張國鈞回應指，並非每項議題都適宜在委員會討論，故希望先待政府作書面回應後，再審視是否有需要把議題排上議程，現階段未能作出決定。