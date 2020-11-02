再多一宗退伍軍人病個案　全年至今累計達100宗

衞生署衞生防護中心錄得一宗社區感染的退伍軍人病個案，涉及一名有長期病患的69歲男病人，他居於荃灣翠景臺第1座。截至上月31日，今年錄得100宗退伍軍人病個案。中心表示，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病，市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染，在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能感染。

中心指出，在上月25日至31日期間，錄得一宗退伍軍人病個案，衞生署正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。截至上月31日，本年錄得100宗退伍軍人病個案，而去年及前年各有105宗個案。

中心又指，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。另外，有些情況也可能增加患此病的風險，包括供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻等。