懲教署因應疫情暫停公務探訪　144名議員及區議員聯署反對

懲教署為防範新冠肺炎疫情流入院所，今年7月20日開始暫停所有議員的公務探訪。144名議員及區議員向政府發出聯署信，投訴懲教署阻撓公務探訪申請，認為有礙議員執行公職，以及剝削在囚人士向議員求助的權利。

懲教署發言人表示，因應疫情反覆，該署將維持暫停所有於公務探訪室內進行的非緊急情況的公務探訪。公務探訪人士如有緊急需要仍可向該署提出申請，該署會按個別情況安排在親友探訪室進行公務探訪。

議員邵家臻在Facebooｋ專頁上載聯署信，指在疫情緩和的情況下，政府已多次放寬多項防疫措施，以作防疫抗疫和日常生活的平衡，懲教署仍沒有檢視和調整暫停公務探訪的決定，令在囚人士求助個案不斷累積，重申疫情之下需保障在囚人士及懲教職員的健康，也須平衡公職人員執行職務的公權力和在囚人士見議員申訴的權利。

聯署的議員要求懲教署跟隨政府放寬防疫措施，盡快恢復各院所的公務探訪安排；即使懲教署不能立刻恢復公務探訪的申請，也請爲恢復公務探訪訂出客觀標準，例如疫情緩和至甚麼程度，才會恢復公務探訪的申請。又指，懲教署多次未有詢問議員就重新調配公務探訪的時間，實有增加公務探訪的成本，製造公務探監的攔阻之涉。

有資深懲教署人員早前指，若病毒一旦在院所爆發，後果將非常嚴重，外國不少懲教機構都對所有探訪進行限制或停止。