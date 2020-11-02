確診妓女每天接觸多名嫖客　恐爆發嫖妓群組

一名中國籍待遣返的42歲確診女子，昨日(1日)得悉她是在上周三(10月28日)的警方掃黃行動中被拘捕後，事情再有最新進展！據了解，由於她是性工作者，與客人有親密接觸，曾一天內接待多名客人，恐會出現新的「嫖妓群組」爆發，故警方正追查她於14日潛伏期內到過的場所及曾接觸過的人。

消息稱，該名女子姓何，來自貴州，她聲稱8月中旬在珠海偷渡來港，抵港後從事性工作賺取收入，在港期間每日接待多名客人，病發前14日內，除了在旺角東方泛達酒店接客，亦曾在大圍一間鳳樓工作。估計過百人曾幫襯過她，警方正全力追尋相關客人，以防爆發新的染疫群組。消息續稱，現由西九龍總區重案組5A隊調查，透過大廈及酒店閉路電視了解情況。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目稱，處理相關個案有一定挑戰，相信被捕人士不會太合作，建議政府參考內地、澳門做法，安排專門的酒店予檢疫人士隔離，減低與其他人交叉感染的機會。他又認為羈留中心應盡量加強通風，包括安裝空氣淨化機，職員長時間戴口罩。

事件發生於上周三(10月28日)，旺角警區聯同入境處掃黃，突擊搜查東方泛達酒店一房間，當場拘捕該名女子。她先被扣押在旺角警署，上周五(10月30日)轉至青山灣入境事務中心，逗留數小時後轉往馬頭角羈留中心。她在上周五喉嚨痛，並與另外6名新進入中心的被羈留人士，獲安排隔離和抽取深喉唾液樣本進行病毒測試。直至上周六晚(10月31日)，她確診，屬不明源頭個案。