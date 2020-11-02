一款意大利芝士疑受大腸桿菌污染　食安中心籲市民停止食用

食物環境衞生署食物安全中心今日（２日）呼籲市民不要食用一款意大利進口芝士，因為有關產品可能受產志賀毒素大腸桿菌污染。業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。涉事芝士​產品名稱為FONTINA D.O.P.，來源地意大利，，製造商是COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA SOC. COOP.A.R.L.，進口商Bravo Fine Foods Limited及New Food Project Limited。產品批次批次LOTTO C261，此日期前最佳:2020年11月19日。

食安中心發言人表示，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統（預警系統）的通報，指上述產品懷疑受產志賀毒素大腸桿菌污染，正進行回收。預警系統資料顯示，受影響產品曾進口本港。食安中心得悉事件後，隨即聯絡本地主要進口商和零售商跟進。初步調查發現本港進口商Bravo Fine Foods Limited及New Food Project Limited曾進口部分受影響產品。隨即聯絡有關進口商跟進。上述進口商已按中心指示展開回收，欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電Bravo Fine Foods Limited熱線: 3528 0348及New Food Project Limited熱線: 5248 8527。

發言人指出，產志賀毒素大腸桿菌可經由水及食物傳播而感染人體。飲用受污染的水或進食未烹煮熟透和受污染的食物可感染此菌而引起腸道傳染病，部分受感染的人可能會有腸出血及嚴重併發症如溶血尿毒症。呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。​食安中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動，調查仍然繼續。