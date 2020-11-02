政Whats噏：北環線研究廿年無下文　議員批政府監管不足促找數

政府早喺2000年提出包括北環線等6個新鐵路方案，希望可以拓展本港嘅鐵路網絡。之不過，事隔20年，北環線至今都仲未動工。有議員就要求政府盡快「找數」，喺社交平台上載影片批評政府至今未有落實北環線通車日期，同埋對港鐵監管不足，導致港鐵負責嘅鐵路工程每次都超時、超支！

議員陸頌雄喺影片開始嘅時候，話「要等車、要等北環線通車」。而議員麥美娟(Alice)就笑佢話「傻仔嚟嘅，有排你等呀！」然後兩位議員就你一言、我一語咁鬧爆政府同港鐵，搞咗20年都未為北環線定下通車日期，導致住喺新界東北嘅市民出行極度唔方便，要求政府即刻找數添。

Alice強調，北環線原本嘅構思係配合新界東北發展，一來當地居民需要鐵路出行、二來鐵路亦可以提升附近嘅土地發展潛力，對香港土地發展極為重要。佢直斥政府至今未能落實通車日期，市民好難預料新界東北發展後嘅交通配套係點，加上新界東北已經出現嚴重交通問題喇。

而陸頌雄就話，新界東居民依家前往新界西，只得搭巴士等少數公共交通可以選擇，又批評新界嘅接駁交通系統有好大問題。陸提到，有好幾個工會最近同運輸及房屋局局長陳帆開研討會，研究政府點解興建鐵路可以搞咁耐，舉例話新加坡、深圳等地都唔會搞咁耐，仲諷刺「香港速度」對民生會產生好大影響囉。

其實港府仲未同港鐵傾掂由邊一方出錢興建北環線。陸頌雄就認為傾唔掂數嘅原因，就係政府未諗得掂，到底應該由政府出錢興建然後交畀港鐵管理，抑或港鐵自己出錢但政府授權港鐵處理部分地產項目。佢就認為港鐵每次都覺得政府會埋單，所以超支超時都唔着緊。

而Alice就指出，為咗盡快解決資金問題，政府應該自行出錢興建，而且用鐵路上蓋興建公營房屋，順手紓緩住屋問題。佢仲批評港府對港鐵嘅監管不足，認為港府應該檢討，同埋禁止港鐵嘅鐵路工程再次超支超時喎。

其實政府喺《鐵路發展策略2000》提出研究北環線之餘，喺《鐵路發展策略2014》當中亦建議研究包括北環線嘅7個新鐵路項目。唔單止咁，政府喺2017年發表嘅《施政報告》中承諾，會爭取喺2018年就擬建嘅屯門南延線同埋北環線方案諮詢公眾，加上最近政府喺2019年嘅《施政報告》再度提及北環線，但都係音信全無。講咗20年嘅鐵路一拖再拖，市民真係唔知幾時先有得搭喇！