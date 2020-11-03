Dr.東：家居照燈治療新生嬰兒黃疸　減住院交叉感染風險

家居照燈只需將嬰兒平放在燈氈上，包囊保暖照2至3天便可退黃疸。（黃仲民攝）

新生嬰兒黃疸成為不少新手爸媽面對的第一道難關，此病成因與嬰兒的肝臟未發育成熟有關，未能迅速處理過多的膽紅素，積存體內形成生理性黃疸。若未及時處理，可引致「核黃疸」，造成永久性的神經功能障礙，影響腦部發展。現時治療黃疸須住院接受光療（俗稱照燈），外國近年流行家居照燈治療，避免住院的交叉感染風險，亦減少「母子分離」的時間。

皮膚與眼白呈黃色，是新生嬰兒患上黃疸最明顯的病徵，本港每10個新生嬰兒中，就有6至8個有黃疸。兒科專科醫生梁卓華表示，黃疸一般在嬰兒出生後第2至3天出現，高峰期為出生後5至7天。黃疸大致分為生理性及病理性，前者只需照燈治療便可，後者要對症治療，或因肝腸循環、感染疾病或恆河猴血型不合所致。若膽紅素過高，便要進行換血，抽出體內含高濃度膽紅素的血液後，再注入不含膽紅素的血液。

生理性黃疸可透過照燈治療，一般照射波長420至450nm的藍綠光，以加速代謝膽紅素的能力，通常照射2至3天即可。坊間有指曬太陽已可得到治療效果，梁指曬太陽不能有效地治療黃疸，更可能導致嬰兒的皮膚灼傷或眼睛受損。他提醒，喝水也不會減輕黃疸，反而可能影響嬰兒吃奶的胃口而導致黃疸惡化。

嬰兒若要留院照燈，不少新手媽媽都會擔心影響餵哺母乳，甚至自責照顧不周，令產後抑鬱症狀增加。兒科專科醫生林嘉儀指出，近年不少外國家庭會購入家居照燈為嬰兒治療，需要餵哺母乳時，亦不需要中斷治療​​。她引述美國今年一項有關家居照燈治療研究，發現1324名家居照燈的嬰兒，平均治療持續53小時，只有1.9%嬰兒最後要住院治療，顯示家居照燈能有效治療黃疸。

林又說，家居照燈只需將嬰兒平放在燈氈上，包囊保暖照2至3天便可退黃疸。有別於傳統住院照燈治療，嬰兒需脫掉衣服放入保溫箱照燈，並需遮蓋眼部避免受藍光照射。兒科專科醫生劉成志表示，一般私家醫院治理初生嬰兒黃疸照燈收費，24小時住院費大概需要5000元至6000元，未包醫生費。而家居照燈服務收費約為1500元一天，僅是私家醫院費用的3分之1。

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