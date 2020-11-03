女幹探以1敵2　又一城商場勇擒女賊檢值4千元貨

2女賊在又一城商場內盜竊，被女幹探(右一)當場斷正擒獲。

九龍塘又一城商場出現女幹探勇擒雙女賊場面。警方繼前日傍晚(1日)在深水埗成功當場擒獲以胡椒粉劫金鏈的賊人後，鑑於近日有商場店舖遭連環偷竊，再進行反罪惡行動，並因應相關情況暗中加強巡邏，以打擊猖狂盜竊罪行。

昨日(2日)下午4時許，深水埗警區情報組多名男女探員，在上述商場內暗中巡視期間，目睹2名中年女子在一間連鎖服裝百貨店彷徘，行藏閃縮，狀甚可疑，其後探員發現2名被監視目標女子有所行動，先後將一批偷取衣物，放入其攜同的購物袋內。

當2名女賊準備離開之際，在場探員隨即採取行動上前制止，其時有東網讀者拍下事發經過，片段中一名女探員「以一敵二」，兩手分別緊捉2名賊人，阻止其逃走，其中一名挽有一個購物袋的女賊，與女探員糾纏間失平衡跌倒在地，並迅速被其他在場探員合力制服擒獲；而她的連孭帶拖2個購物袋的女同黨，趁機掙脫女探的糾纏，挾同購物袋狂奔，跑至大約7米遠，亦被2名探員追及合力截傐拘捕，帶返現場查問。

警方經調查後，揭發2人於連鎖時裝店內偷取7件衣物，包括羽絨背心、購物袋及鞋等物品；另外亦於超市偷取一批食物，包括燒味、刺身、冰鮮雞等，合共總值4千港元。警方遂以涉嫌店舖盜竊將姓陸(61歲)及姓葉(57歲)2名女子拘捕，其中陸亦涉嫌妨礙警務人員執行職務被捕，2人連同證物帶署扣查，案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進。

據了解，勇擒賊人的女探員叫阿均，服務警隊近13年，現駐守深水埗警區情報組；過往曾駐守刑事調查隊、總區特別職務隊及總區重案組。此外，警方發言人表示，以上系列拘捕行動正反映警隊已恢復常規警政，包括執行巡邏以及各項反罪惡行動。

前日下午5時半，一名男子尾隨一名65歲婦人進入深水埗元州街16至18號唐樓，趁女事主不察，在梯間向她撒胡椒粉，趁其慌亂之際，搶走她身上一條約值15,000港元的金鏈逃走，被正在進行反罪惡巡邏的深水埗警區特遣隊警員當場制服，起回金鏈。被捕男子姓林(53歲)，報稱任職裝修工人。