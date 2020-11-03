煽惑6‧4非法集結案　黎智英及23被告今區院提堂

支聯會於今年6月4日不理會警方反對，在銅鑼灣維園舉行燭光晚會悼念六四事件31周年，當時已有數案在身的壹傳媒黎智英當日亦現身維園。警方經調查後向黎智英、李卓人及多名支聯會常委等人發出傳票，分別控告他們煽惑他人參與未經批准集結、明知而參與未經批准集結及舉行未經批准集結等罪，至今先後有合共26人被控，案件早前已轉交區域法院審理，並於今早(3日)在區院提訊。由於聆訊移師西九龍法院進行，各被告今早須到西九龍法院應訊。

其中兩名被告羅冠聰和張崑陽已經離港，之前一直缺席聆訊，法庭已向他們發出拘捕令，當他們被緝捕歸案後便會盡快被帶到法庭提訊。區院今天會處理其餘24名被告的案件，當中包括黎智英。因為本案是在區院是循公訴程序進行，根據《公安條例》，上述3項控罪，一經循公訴程序定罪，每罪均可判處監禁5年。

黎智英、支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤、秘書蔡耀昌及常委張文光、麥海華、尹兆堅、趙恩來、梁耀忠和梁錦威，工黨主席郭永健和民陣副召集人陳皓桓等合共13人各被控一項煽惑他人參與未經批准集結罪，指他們於於2020年6月4日在香港維多利亞公園噴水池外，非法煽惑他人在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。

上述13名被告當中，除了黎智英沒有被加控其他罪名，其餘12被告各被控一項明知而參與未經批准集結罪，指該12名被告於同日同地，連同其他身份不詳的人，在無合法權限或或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。李卓人另再被控一項舉行未經批准集結罪，指他於同日同地，在無合法權限或或合理辯解下，明知而舉行未經批准集結。

警方也向另外13人發出傳票，控告他們各一項明知而參與未經批准集結罪，他們包括前立法會議員楊森、梁國雄、何秀蘭和朱凱廸、支聯會梁國華、立法會議員胡志偉、前香港眾志成員黃之鋒、羅冠聰和袁嘉蔚、觀塘區議員梁凱晴、荃灣區議員岑敖暉、何桂藍、張崑陽。他們被控於同日同地，連同其他身份不詳的人，在無合法權限或或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。