何志平專欄：噩夢的開始

今天是美國政壇大選之日，總統、副總統、部分國會參議院和衆議院的議席，也從這天起陸陸續續的選出來，2021年1月3日國會議員上任，2021年1月20日中午，新一屆的總統和副總統就任。

今年的選情特別緊張刺激，兩大政黨都箭在弦上，拉得緊緊的，就是個你死我活的鬥爭。美國這次大選可能是這國家近200年來最頭痛麻煩的一次，加上繼續爆發的新冠病毒疫情還沒有被控制，因而導致大量的郵寄選票，國會又是極端的政黨分化，再加上幾個搖擺州的政治分野鬧得不可開交，而總統特朗普更在最近的一個訪談中，鄭重的提醒美國人，他是不會亦不可能落選的，他會拒絕接受或承認任何敗選的結果，因為這樣的結果一定是被操控舞弊的！

「邁斯達」（假名）是美國南邊休斯頓的教授，以前是一家國際能源企業的總裁，他是個70多歲的白種美國人，有識之士。昨天跟他通電郵時探問他那邊的選舉行程。老朋友邁斯達跟我說了個長篇故事。

「我昨天晚上做了個可怕的夢。2020年11月3日大選日，一天下來，民主共和兩黨總統候選人的全國民衆票數和選舉團投票的票數都非常接近，而雙方都沒有超越270張選舉人票的門檻。所有目光注意力都放在那幾個較大的搖擺州，如密歇根州、威斯康辛州和賓夕法尼亞州。在這幾個州，選舉天投下來的票數可能會讓共和黨稍為領先，特朗普亦在當天晚上搶先宣布贏了大選而要求對方認輸。特朗普的極右媒體也立即大聲的附和廣宣勝利，而右翼團體極端組織馬上通宵的大事慶祝當選連任。但是還有衆多沒有開出來的郵遞選票，大多數都是來自市區大城市的，大部分是支持民主黨候選人的。但開檢數算的程序每州都不一樣，有的州收到郵件便馬上拆封點算，有的州就要等到大選日才會拆信封點票，再加上疫情需要郵政和點票人員遵守社交距離的指引，郵寄選票的點算一定是需時不少的。」

當然，特朗普會立刻大喊遭陷害，郵寄選票全都是個騙局，都是被操縱的，民主黨人正在竊取他勝利的光榮！哪知道，密歇根、威斯康辛和賓夕法尼亞州這3個關鍵搖擺州的州議會，都是忠於共和黨和特朗普的，而州長都是民主黨人。於是這些州怎樣為衆選民投票的結果而提交證明以送交國會，也是個會大打出手的羅生門，沒完沒了的爭議下去。

2021年1月6日，國會聯席會議開票點算各州選舉人票證明書的當天，面臨一個混亂而震驚的場面：3個搖擺州都提交了相互矛盾的選舉證書，一邊是把那州的選舉人票授於共和黨候選人，另一邊又把票給於對方民主黨，而雙方都沒夠票數超越270張的門檻，選舉懸而未決。跟着就是國會內兩院大混戰。

雙方都向美國最高法院提出上訴，但專家以為，根據選舉計算法例，案件一旦進入了國會議程上，法院就無法在解決選舉糾紛中發揮作用，最後法院選擇不干預。

面臨選舉僵局，而1月20日便一定要有新一屆的總統上台就任，國會便要啟動臨時選舉程序（contingent election, 美國憲法第2條第1款第3段）：如沒候選人贏得絕對多數的選舉人團票時，總統選舉由衆議院投票決定，副總統由參議院投票決定。這選舉程序中，衆議院各州代表團進行整體投票以確定總統，而不是各代表投票，是每州綜合的一票。參議員為副總統單獨投票。所以我認為這次選舉總統的關鍵是衆議院新議席的選舉，能掌控新的衆議院，便可以左右最後總統的選擇結果！但這是國會山上陷入的僵局，在外面，抗議活動衝突席捲全國，特朗普援引《叛亂暴動法》，部署軍隊保衞他的『勝利』。美國陷入了全面的繼承轉任危機，沒有明確和平之出路，內戰揭開了序幕，噩夢正在開始！天佑美國！」