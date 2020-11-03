東方日報A1：手機罪證有排數　黎智英無路可逃

壹傳媒黎智英等15名被告被控在去年8月至10月間，多次參與和組織未經批准的反修例集會，以及煽惑他人參與未經批准集結，案件已轉介到區域法院，並定於明年開審。其中5名被告李柱銘、何俊仁、楊森、單仲偕及區諾軒，於今年7月向高院申請司法覆核，質疑裁判官簽發手令，批准警方搜查及解鎖他們手機的法律效力，5人早前被判敗訴並被下令要支付訟費予律政司。惟5人仍「死撐」，再向法庭申請更改訟費命令，要求由律政司一方支付。高院昨日下判詞否決有關申請，維持5人需要支付訟費。眾被告輸完又輸之餘，手機內的資料有可能隨時被解封。

5名申請人李柱銘、何俊仁、楊森、單仲偕及區諾軒（下稱申請人）；兩名答辯人是東區裁判法院常任裁判官和警務處處長（均由律政司代表）。兩名高院原訟庭法官李運騰和高浩文在判詞中表示，雖然其裁決指簽發手令的裁判官有犯錯誤，但這與警方並無關係，無理由要答辯一方為此負責訟費。

申請人在今年4月18日與黎智英等另外10人被警方拘捕，指他們涉及煽惑他人參與去年8月和10月的3次未經批准反修例集會。在案件等候轉介區院期間，警方在今年6月26日向5名申請人送達法庭手令，通知他們警方已獲授權檢視他們被扣查的手提電話。申請人知悉後，隨即向簽發手令的裁判官要求開庭，審理他們撤銷手令的申請。不過，裁判官表示在簽發手令後，便再無司法權限更改，因此拒絕他們要求。申請人於是向高院原訟庭申請司法覆核，並獲頒發臨時禁制令，暫緩警方檢視手機。原訟庭在8月審理是次覆核後，最終裁定手令有效，不過裁判官聲稱自己無權更改已簽手令則屬犯錯。

原訟庭判決後一星期，申請人提交書面申請，要求由律政司代表的答辯人一方支付他們訟費。律政司作出書面回應後，法官決定毋須開庭，昨直接下判詞宣判。申請人指稱，他們是因警方表示會檢視他們手機，裁判官又拒絕更改手令內容，才被迫申請司法覆核。結果法庭裁定裁判官出錯，即證明申請人是有必要提出今次訴訟，故不應由他們負擔訟費。律政司一方則指，申請人的訟費要求，主要是建基在對警方做法的批評，惟有關批評欠缺理據，不足以推翻訟費原則。

法官再指，今次司法覆核並非單純爭拗裁判官的司法權限，其主要爭議是手令是否有效；而申請人質疑手令效力的全部論點，早前已被法庭否決。至於裁判官的錯誤，也不是由警方或律政司促致。法官因此認為，申請人提出的論點，不足以令法庭偏離由敗者支付勝者訟費的慣例，故駁回申請人更改訟費命令的申請。

案件編號：HCAL 1396/2020

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