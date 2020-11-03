網民熱話：慳家男執餐盤單據領泊車優惠　港婦不滿侵犯私隱？

有網民稱自己的消費單據被拿作換取商場泊車優惠，認為私隱被侵犯。

不少商場為吸引顧客光顧，會推出消費換取免費泊車優惠，如果不想消費又想泊車怎辦？有慳家男就選擇在商場內拿取其他人丟棄的消費單據，期間被事主發現，認為單據上顯示的八達通號碼屬私隱，當場撕掉。不過有網民就反嘲，「幾時八達通號碼都係私隱？」

事主在Facebook群組「將軍澳主場」貼文，表示和同事在尖沙咀一間商場內美食廣場用膳，期間一名男子不時在他們附近徘徊，當他們用膳完畢離開後，對方突然上前將餐盤上的單據拿走。事主上前截停男子查問，對方坦言想用單據換取泊車優惠，「如果你介意，我可以把單據交還畀你」。事主指，單據上印有其八達通卡號碼，認為屬「私隱」，隨即拿回單據並當場撕毀。事主在文末更煞有介事警告網民，要好好保護個人資料。

事主的「溫馨提示」網民似乎並不受落，質疑八通達號碼「突然變私隱」，又反指事主只是「唔想益人」，「又話私隱又將單尾隨便掉」、「有八達通號碼又點？你驚佢會幫你增值呀？」但亦有人認為單據屬於事主，做法並無問題，「畀係人情唔畀係道理」。面對網民群情洶湧，事主貼文後10分鐘已自行刪除，不過卻被網民截圖轉貼至其他群組。

網民有話說：

Kwok Julie：佢講晒，多餘

Wong Ricky：自己唔泊車，垃圾都唔可以益人，好似係咁

Kitp Lai：咁驚就唔好用八達通

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：