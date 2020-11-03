梁子超稱酒店開派對風險高　個案追蹤較困難

梅窩銀鑛灣海景渡假樂園「Staycation(住宿度假)」群組已出現3名確診者，另有1宗相關的初步確診。呼吸系統專科醫生梁子超今早(3日)在電台節目表示，當局須與酒店業界商討加強防疫，若未能控制好內部風險，或引致社區爆發。

他認為，社交群組患者可能在家庭、公司或學校內傳播病毒，故有機會引致繼發式傳播。 梁重申在酒店房間舉辦聚會的風險高，一旦有確診個案，會影響酒店職員及其他住客，住客亦分布各區，衞生當局或難以追蹤。他又指，萬聖節期間不少市民參加狂歡活動，如果在室外聚集風險不大，但在室內，當大家除下口罩傾談，仍是一個隱憂。

對於政府計劃推出「安心出行」手機程式，方便市民記錄行蹤，梁指新加圾及內地都有類似的應用程式，但市民對政策的認受性或會不同，認為是否可提供誘因以鼓勵市民使用，又或在場內設有機制自動登記，不用市民自行掃手機，減低複雜性。

另外，優質旅遊服務協會主席兼稻苗學會會長黃傑龍表示，萬聖節的食肆生意與過去幾個周末差不多，但酒吧生意有增加，業界普遍有遵守防疫規則，包括設「執枱專員」和確保室內每小時換氣6次等。 他又表示，政府早前與業界介紹感染風險通知流動應用程式，食客可掃描二維碼記錄出行，但未有提及幾時推出。他希望政府能提供更多誘因，容許參與的食肆可以進一步放寬限制措施，提高業界參與率。