艾莎尼及天鵝雙颱風來襲　上次11月掛8號波是48年前

本港或相隔48年再次在11月掛8號波！熱帶風暴「艾莎尼」今(3日)和明日在菲律賓以東海域徘徊，其後路徑存在變數，有機會威脅到本港。另外，超強颱風「天鵝」日前登陸菲律賓後，正橫過南海中部，預料會擦邊闖入本港南面800公里範圍內，意味着本港或迎來雙颱風。翻查資料顯示，上次11月掛8號風球已為48年前，天文台認為近日颱風一個接一個，或與「拉尼娜」現象有關。

天文台指，至早上10時，熱帶風暴「天鵝」集結在峴港以東約760公里，預料向西南偏西移動，時速約12公里，橫過南海中部，預料今早會在香港以南約800公里掠過，對本港直接威脅不大，但受東北季候風影響，未來一兩日華南沿岸及南海北部風勢頗大。

不過，一風未平，一風又起！另一熱帶風暴艾莎尼則集結在馬尼拉之東北約950公里，預料移動緩慢，在菲律賓以東海域徘徊，但隨後亦有機會移向呂宋海峽並進入南海北部，惟路徑和強度仍有變數，天文台會密切監察艾莎尼的動向。

天文台前台長林超英指，周末或有颱風靠近，未來兩三天颱風預計在菲律賓東北方向舉棋不定「氹氹轉」，所以未來路徑有頗大變數，提醒在周末有活動的市民要保持警惕，謹慎應對。

踏入深秋打風相當罕見。天文台曾解釋，華南地區在11月一般已受東北季候風支配，相對較少熱帶氣旋進入南海北部。在1961至2010年間，天文台在11月發出1號或以上熱帶氣旋警告信號的平均日數，僅得0.54天。連同2018年影響香港的超強颱風「玉兔」，天文台自二戰後1946年以來，只在11月發出13次熱帶氣旋警告信號。

天文台表示，今年10月共有4個熱帶氣旋進入南海或在南海形成，包括「蓮花」、「浪卡」、「沙德爾」、「莫拉菲」，較1981至2010年同期平均的1.8個為多，主要原因是上月西北太平洋及南海大部分地區的海水表面溫度較正常高，有利熱帶氣旋形成；同時上月引導熱帶氣旋進入南海的氣流較正常強，而這股異常的引導氣流可能與正在發展的拉尼娜有關。 天文台強調，不能把這些氣候的短期波動，與氣候變化的長期趨勢混為一談。