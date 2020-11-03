荃灣線5日2次發現裂紋　專家指會有出軌風險

港鐵荃灣線5日內發生3次事故，其中2次更發現路軌有裂紋，需要減車慢駛，引發安全憂慮。有專家指出，若路軌發現有裂紋，並且處理不當，裂紋有機會惡化成裂縫，一旦列車經過有裂縫的路軌，則會有出軌風險。港鐵發現路軾有裂紋時，會用路軌鉗鉗實裂紋，以免其有惡化風險，並要求列車經過該處時慢駛，有待晚上收車後更換。東網正就此事查詢港鐵公司。

鐵路專業人員協會主席張年生認為，荃灣線路軌屢出現裂紋的原因，或與天氣轉變有關，因近日天氣轉涼，冷縮熱脹下容易產生裂縫。他認為情況屬正常，列車可如常駛過，但要減速。不過，他指一旦無察覺有裂紋或處理不當，快則一星期、慢則幾個月，裂紋有機會惡化成裂縫，列車駛過會有出軌風險。他指港鐵應會在晚上收車時，派員更換有關路軌。

本身是荃灣線資深車長的葵青區區議員梁志成則表示，有裂紋一般與金屬疲勞等老化問題有關，通常資深車長架車駛過有裂紋的路軌時，都會聽到有別於以往的怪異聲音，由此可察覺路軌問題。對於荃灣線5日內2現裂紋，梁坦言：「又真係頻繁！」認為港鐵應盡快檢查該線的路軌使用年期、維修情況及物料等，盡快更換即將到期的路軌，避免發生意外。

荃灣線5日內現3次故障，上周四(10月29日)太子站及旺角站之間路軌發現裂紋、上周五(10月30日)旺角站往油麻地站之間有訊號故障，以及今日(3日)在大窩口站至葵興站間路軌發現裂紋，3次故障一度令車程延長數分鐘。