相思灣村違建道路封路石躉未完工　議員批公帑埋單不公道

西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」揭發後，今日(3日)續有地政總署外判工人到場善後，在違建道路出入口放置石躉，並加裝鐵柱及政府土地告示牌，但至今仍未完工。立法會議員狠批部門散慢，執法不力，違法行為竟要動用公帑埋單，對納稅人不公，促即時向違例的村霸收取善後費用。

日前違建道路上非法擺放的貨櫃及建築物料全部清走後，地政總署外判工人連日來在違建道路各出入口製作石躉，惟12個石躉仍未完工，其中4個設於神秘丁屋前，工人今日並在該4個石躉前安裝政府土地告示牌，提醒該處屬政府土地，不准佔用；另有石躉模具尚待灌混凝土。石躉之間原本相隔約39吋，電單車仍可通過，故石躉之間加裝鐵柱及告示牌，以防任何車輛通過，但據悉違建道路不會圍封鐵絲網。

雖然規劃署曾回覆指已檢控相關人士，惟石躉及善後工程費用，現時統統由地政總署負責。「我哋有時掛錯橫額都會即刻畀人罰錢，如果有人因私人利益違法仲要公帑埋單，係對納稅人唔公道！」議員柯創盛批評，現時向違反土地條例的人士追討相關善後費用的機制不夠清晰，促地政總署借鏡食環署就處理違規宣傳橫額的做法，加上當局已檢控涉事人，理應可循此途徑再跟進，即時向其收取費用，以加強阻嚇作用，並證明當局有決心去打擊此類違法行為，也警惕其他人士切勿以身試法。