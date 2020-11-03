稅局拒交代相思灣神秘丁屋業主稅務資料　關注團體促徹查

西貢相思灣村「神秘丁屋」業主在村內處處「搵食」，既經營水上活動店，又疑營運停車場，東網向稅務局查詢他有否涉及瞞稅及申請商業登記，局方未有正面回應，並指不能披露個案資料。議員質疑政府部門不能以條例作擋箭牌，有損公眾利益，關注團體亦促稅局應主動調查，否則難令市民信服。

神秘丁屋業主黃子洋在相思灣營運水上活動店，並涉在店外鄰近海岸保護區的官地僭建碼頭，據稅務局商業登記署資料，該店目前登記人是「黃子樂」，疑與黃子洋是兄弟關係。東網向稅局查詢該活動中心的報稅、有否前身擁有人及曾否瞞稅等；另就有指黃子洋亦有份在村內經營停車場生意，向稅務局查詢有關停車場有否商業登記及是否違例經營。

財經事務及庫務局未有正面回覆，發言人表示受《稅務條例》及《商業登記條例》所限，稅務局不能披露個別個案的任何資料。發言人又指，如有商戶懷疑未辦理商業登記，該局會派稅務督察進行實地巡查。如證實商戶未辦理商業登記，會勸喻商戶盡快辦理，若商戶不遵從勸喻，該局會依據法例起訴有關人士。

至於有指神秘丁屋曾出租，就該地址使用水電情況，水務署回覆指，有關用戶有申請供水，但用水資料因涉及第三方，該署需向有關人士查詢是否同意披露。而中電則回覆有關村屋有申請用電，惟用電情況涉及客戶資料，不會公布。

「如果有違例建築都可以繼續經營，呢個『無王管』狀態要檢視！」「23萬監察」發言人王國興指，目前經營水上活動店毋須領牌，缺乏監管，而商業登記似乎是市民唯一可追查監察其營運合法性的途徑，因為任何人經營商業活動都必須取得商業登記並向稅局交稅，若有懷疑逃稅行為，稅局必須主動介入調查，否則淪為「無王管」。

至於公共事業機構在處理及審批水電申請時，王稱，相關機構亦必須確保相關屋宇的登記人，取得所有合法文件，才可批出申請及安裝電錶水錶，否則一律不得批出，收到公眾甚至傳媒的投訴及查詢時，亦應調查及檢視情況。

議員柯創盛指，理解私隱重要，惟當有關人士已引起公眾廣泛關注，達到公眾利益層面，有關政府部門則應正視及不能再以條例作擋箭牌，在可行情況下局部提供資料，證明當局絕不姑息並會嚴打違法行為。