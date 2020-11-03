政局不穩致移民升學大增　名校現退學潮紛招插班生

本港近年政局不穩，疫情對經濟打擊嚴重，再加上英國政府放寬英國國民（海外）護照(BNO)持有人定居條件等，多間名校現「退學潮」，紛紛招收插班生。傳統直資女子名校協恩中學今學期有約30人退學，遍布在各個年級，現時正招收插班生。該校退學數字較往年約10多人多，大部分與移民及轉學有關。

協恩中學公關主任何冠霖回應東網查詢時指出，本學年開學至今，該校共有約30個空位，平均在各個年級，現時校方正招收插生。他稱有關數字較往年多，移民退學趨勢亦明顯有所上升，但因遍布在各個年級，每年級約數人左右，故數字不算驚人。他表示，以往退學情況一般集中在高年級，與學生提早海外升學等有關，但今年反而低年級亦有退學情況。

此外，另一傳統名校拔萃女書院亦罕見地在其校網上登出招收中一至中四插班生的通知，稱有意申請者可於本月30日或之前遞交申請，校方會個別邀請合資格的申請者參加筆試，成功申請者將於2021年1月入學。

教聯會主席黃錦良表示，名校出現退學潮的情況不多且相對罕見，但除名校外，其他學校亦同樣出現退學潮，據該會早前調查，20%學校稱學校退學情況較以往嚴重。他分析原因，稱過去因社會事件，家長對社會穩定性感擔憂，近期又出現有教師把政治事件帶入校園的情況，再加上疫情嚴重打擊下，令部分有經濟條件的家長選擇移民等。

他續稱，有一批在名校讀書的內地學生因疫情無法返港，亦有內地家長擔憂本港高度政治化的社會氛圍，故不讓子女在港讀書，認為教育工作者應努力維護教育質素，相信疫情過後會有一批學生回流。