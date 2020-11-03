青年穿手套於堵路現場被捕　因警證供矛盾脫罪

19歲男生涉嫌去年11月發起「大三罷」行動，在西灣河港鐵站外一帶堵路，被控一項在公眾地方造成阻礙罪，他今（3日）在東區裁判法院被裁定罪名不成立。裁判官指被告穿戴勞工手套身處堵路現場，固然有可疑，惟警員證供有矛盾，沒有把所有真相道出，故控方未能在毫無疑點下指證被告，因而裁定被告脫罪。

被告鄧楚豐（19歲）被控去年11月13日，在筲箕灣道與成安街交界留下磚頭和垃圾，對上述地點的人或車輛造成阻礙、不便或危害。

裁判官裁決時指，警員供詞出現矛盾，如警員在庭上供稱當晚被告聯同40至50名黑衣人去設置路障，惟他在首份口供中對聚集人數隻字不提，第二份口供中則指人數是30至40人，可見其記憶模糊。

此外，案中其中一個爭議是堵路男子的身份。警員供稱當時被告攜帶黑色背囊，並同意是用以辨認他的重要標記，惟他卻沒有將之記錄在記事冊上。裁判官質疑，警員所述的背囊體積較大，相對於一般示威者的黑衣打扮，應是較突出的標記，警員不可能沒將之記錄在案。

裁判官又指，警員形容當時被告一行數十人是向將他迎面跑來，質疑被告是否明知有被捕風險，亦會作出如此舉動。雖然警員解釋可能另一頭都有警察，惟裁判官指這只是警員的猜測，而控方不能釋除此疑點。