議員反對懲教署停公務探訪　署方：有必要仍可申請

懲教署以預防新冠肺炎疫情為由，今年7月20日起暫停所有議員的公務探訪，144名議員及區議員昨(2日)向政府發出聯署信，投訴有關安排剝削在囚人士向議員求助的權利。懲教署今(3日)回應事件，稱有鑑於世界各地監獄均有囚人士爆發疫情情況，故採取有關安排，目前無意貿然取消。該署又強調若有公務探訪人士如有必要仍可向署方提出申請，署方會按情況考慮安排防疫措施較佳的親友探訪室進行，批評相關議員說法與事實不符。

懲教署表示，因懲教院所環境特殊，加上頻密的進出率，傳染病容易在設施內迅速傳播，事實上世界各地監獄系統先後發生大規模的在囚人士染疫情況，嚴重影響懲教院所及公共醫療系統的運作，故為保障各持份者安全，署方今年初啟動既定的醫療應變機制，並在今年7月疫情進一步惡化時，暫停所有於公務探訪室內進行非緊急情況之公務探訪。

該署表示，公務探訪人士如有必要進行公務探訪，仍可向署方提出申請，署方會按個別情況作出考慮，獲批的公務探訪會安排於防疫措施較佳、窗格裝有玻璃的親友探訪室進行，避免使用以前用的面對面接觸公務探訪室，批評相關議員不斷強調署方暫停所有公務探訪的說法，明顯地與事實不符。除親友探訪或公務探訪外，在囚人士亦可隨時透過書信與外間通訊，亦可從多個投訴途徑作出申訴。

該署強調，防疫是現階段懲教署的一個重中之重的工作，面對現時疫情反覆，署方不會貿然取消所有相關安排，但會密切留意疫情發展，適時作出相應的調節。