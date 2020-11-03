海外疫情影響升學意向　嶺大調查指本港排名僅次美國

新冠肺炎疫情全球大流行，令有意出國留學的大學生卻步。嶺南大學今(3日)發表本港和內地大學生升學意向的問卷調查結果，發現只有16%本港和內地大學生有意到海外攻讀研究院課程，而香港更超越英國，成為第2個疫情後最受歡迎的升學目的地，排名僅次於美國。研究團隊認為，疫情改變國際留學生的流動性，香港和台灣成為招收內地留學生的「大贏家」。

嶺南大學研究生院4月至5月，以網上問卷形式訪問了2739名香港和內地大學生，調查他們在疫情後的海外升學計劃，發現84%受訪者對出國留學不感興趣，僅16%表明會考慮繼續到海外升學。而在有意繼續進修的受訪者中，有17%希望遠赴美國留學，是最受歡迎的地區，緊隨其後的是香港(13.4%)、有英國(12.2%)、日本(10.8%)和台灣(10.8%)。至於最不受歡迎的國家則有法國、新西蘭、南韓、馬來國亞和意大利。

負責研究的嶺大副校長暨研究院院長莫家豪指，英、美等傳統留學熱點憑其過往在高等教育界的國際聲譽保持一定吸引力，惟英國招收內地生的比例有下降趨勢，澳洲、加拿大和新西蘭等留學勝地亦不如以往受歡迎。莫相信主因是亞洲各國在疫情防控方面處理得較好，加上澳洲等地爆出華人飽受歧視的醜聞，令留學生卻步。莫估計部分海外高等院校，尤其以賺取國際留學生為主要收益的學府，或將面臨倒閉。

莫強調，內地生考慮其升學計劃時，可能會受研究和國際表現較突出的亞洲大學所吸引，認為新冠肺炎疫情正正是是加強區域合作的契機，建議本港學校界領袖應藉此制訂合適策略，吸引更多大灣區學生赴港升學。