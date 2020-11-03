電訊公司職員乘工作之便起底　公開警家屬資料囚24月

電訊公司男技術員涉嫌利用工作之便，向超過20名公眾人物、警務人員及警員家屬「起底」，早前被裁定3項不誠實取用電腦，及1項披露未經資料使用者同意而取得個人資料罪罪成，今日(3日)於區域法院被判監共24個月。法官姚勳智直言案情嚴重，特別是案件發生在多個社會事件之後，警民關係緊張，被告將涉案資料發布至互聯網，不但對執法者造成嚴重心理影響，亦對他們無辜的家屬構成極大困擾。

控方證供早前指，案發時任職於香港電訊的被告陳景僖(32歲)，於去年9月在非法取得3名公眾人物、20名警務人員及6名警察家屬客戶等的個人資料後，便向Telegram一群組帳戶管理人「報料」，提供一名督察父親的個人資料供發布。

個人資料私隱專員鍾麗玲表示歡迎法庭裁決，並指出網絡世界並非無法可依，「起底」行為往往令受害人或其家人遭受網上欺凌、甚至刑事恐嚇，對他們造成持續困擾，更會引致嚴重心理傷害，亦可能涉及觸犯《私隱條例》及其他刑事罪行，呼籲市民切勿以身試法。

辯方今日進一步求情，力陳被告為人勤奮上進，指他於2013年開始在香港電訊工作，但此後仍利用公餘時間進修。辯方指被告本身性格內向，並非激進人士，其親友、同事及老師均對事件感到震驚。

辯方又向法庭呈上由被告自撰的求情信，被告在信中解釋他受社會事件影響感到焦慮和憤怒，才一時衝動以不恰當的方式達到目的，他願向受影響人士致歉，冀法庭輕判，讓他早日重投社會。

辯方指被告在案中無金錢得益，據案例一般毋須判監，而被告自定罪後已還押3星期，懇請法庭判他社會服務令或緩刑。

不過法官姚勳智直言被告違反僱主對他的信任，案情嚴重，特別是案件發生在多個社會事件之後，警民關係緊張，被告將涉案資料發布至互聯網，不但對執法者造成嚴重心理影響，亦對他們無辜的家屬構成極大困擾，法庭必須判處阻嚇式刑罰，以避免他人倣效。

姚官並指，被告雖聲稱因一時衝動犯案，但搜尋別人個人資料的過程並非簡易直接，而是需透過電腦系統一步一步查證，故難以接納被告的說法。

姚官指，量刑時已考慮到被告過往無案底、其個人背景及求情陳詞，即使部分資料最終未被發布，但法庭仍要考慮該些資料外漏的風險，而且他是經審訊後被定罪，無可再減刑的理由，因此4罪共判他監禁24個月。