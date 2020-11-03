港府稱與日本商討旅遊氣泡　業界指仍未見曙光

港府爭取在本月下旬正式與新加坡實施旅遊氣泡，港府今(3日)表示，港人喜歡遊日，港府會努力與日本駐港總領館商討旅遊氣泡，但由於香港居民入境日本時仍須出示病毒檢測證明及接受14日強制檢疫等防疫措施，相信兩地仍需一段時間才能展開旅遊氣泡協議。有專營日本團的旅行社表示，港人遊日仍然受防疫措施所限，要進一步放寬才可復辦日本團，目前仍未見到曙光。

縱橫遊執行董事袁振寧表示，港人入境日本仍有很多限制，包括入境前要有病毒檢測屬陰性的證明及不可在日本乘搭公共交通工具等，故相信難吸引一般旅客前往，只有學生及商務旅客等人士才會前往日本。他又指，旅客出入境香港時又要在機場等候6小時的快速檢測，會令扶老攜幼外遊的人士卻步，形容目前仍未見到復辦日本團的曙光。

至於港府希望月內與新加坡啟動旅遊氣泡，袁指每年到訪當地的港人只有30萬人，在疫情下料出行人數降至約2成即約6萬，對旅行社而言吸引力有限。