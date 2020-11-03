車長遊行期間被捕　新巴指若抗辯便不提供法援

今年9月九龍大遊行期間，一名新巴970線車長涉嫌危險駕駛被捕，及後警方稱他涉嫌藏有攻擊性武器「士巴拿」及「螺絲批」，事件引起社會關注，新巴有工會指昨日(2日)接獲涉案車長求助，指他收到公司通知，若選擇不認罪，則不會再提供法律援助。新巴回應時稱因律師有感車長抗辯的理據薄弱。工會批評新巴做法是「輸打贏要」，對事件感失望及遺憾。

新世界第一巴士公司職工會理事長林錦標表示，工會昨接獲該名車長求助，指若車長選擇認罪，新巴公司會繼續向他提供法律援助及求情，相反不認罪則會停止有關援助。林引述該名車長意願，稱覺自己當時無錯，故會抗辨到底，工會現已協助其接洽相關支援基金，並另外委聘其他律師處理該案，現正候新律師及公司律師交接案件。林批評新巴做法是「輸打贏要」，又稱對事件成失望及遺憾，該名車長亦對公司決定感無奈，「令其他同事對公司失去信心」。

新巴回應指，一直有委託律師行，為車長就案件提供法律支援，就車長不小心駕駛的控罪，新巴委託的律師行在審視與案件相關的証據及車長的口供後，認為車長抗辯的理據薄弱。有鑑於此，新巴已向車長解釋，若車長選擇於聆訊認罪，新巴可繼續為他提供法律支援，律師行會為他處理求情事宜；若車長決定抗辯，則不會繼續向他提供法律支援，並建議他盡快另委律師處理案件，新巴會將案件文件及紀錄轉交予車長或他的代表律師，以便處理後續程序。

今年9月6日下午4時許九龍大遊行期間，一名新巴車長沿彌敦道駕駛970號線往數碼港，駛至近文明里時，向站在馬路上的防暴警員響號，遭警員認為該巴士快速行駛，並貼近執勤中的警務人員，對警務人員構成嚴重生命威脅，遂拘捕該名車長。警方同時搜出「士巴拿」及「螺絲批」，該車長因涉嫌危險駕駛及涉嫌藏有攻擊性武器被捕，一度遭扣留近24小時。