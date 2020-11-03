怡中航空服務入不敷支重組業務　下月裁340名員工

繼國泰航空早前宣布裁減5300名駐港員工後，專責香港機場地勤服務的怡中航空服務亦進行業務重組，其行政總裁樂衛今日(3日)向員工發出業務重要公告，下月將有約340名員工離職，並會延長留職員工的無薪假期計劃至明年3月，又警告若業務狀況仍未見改善，明年可能會在僱傭合約內「作出某些調整」。

怡中航空將於今明兩天聯絡受影響員工，會為離職員工提供特惠補償金。樂衛在業務重要公告中指，公司已考慮不同方案，惟最終只能決定重組公司業務，下月將有約340名同事離職，有少數同事可選擇停薪留職，但若他們選擇離職，仍可獲得與其他離職同事相同的待遇。他又承諾，當航班量增加而需要重新招聘時，該批被裁員工將成為公司聯繫的首批人士，並在可行情況下提供包括怡和集團在內的其他就業機會。

他指，自2月疫情以來，公司客機數量一直處於低流量狀態，在10月的航班量僅為疫情前正常數量的17%，而且大多僅為運載貨物。惟公司以旅客服務為主，疫情對業務造成極大打擊，現時每月的營運成本是每月收入的兩倍以上。公司需要大幅增加借貸，以應付持續消耗的現金儲備，但仍不足以令公司維持業務運作。

職工盟統等幹事王宇來表示，工作暫時未有行動，但知道公司入不敷支，對裁員行動只能無可耐何。