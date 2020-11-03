國泰裁員：工會指難組工業行動　冀政府介入協助

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空集團早前大裁員，並迫幸存的空中服務員簽署被指是「奴隸制」的加辣新合約。國泰空中服務員工會今午(3日)召開緊急會員大會，向會員報告工作進度，未來會另行安排其他形式活動。股東之一的港府至今仍無動於衷，工會再次促請政府介入，迫使政府正視員工訴求。

國泰空中服務員工會今午12時至5時，在東涌諾富特東薈城酒店召開會員大會。國泰昨日(2日)跪低，指今日前簽新僱員合約的員工仍能獲發半額過渡津貼，但工會內務副主席孫德妍早上在一個電台節目表示，相信對未簽約同事的吸引力不大，因為他們早已有失去津貼的心理準備。她強調，工會訴求是要公司將減薪措施由永久轉為短期，及承諾不解僱拒絕簽新約的員工，惟國泰至今仍未回應，亦沒有安排會面。

孫表示，工會明日(4日)將與香港航空機組人員協會（HKAOA）開會。外界原料兩個工會將談及雙方合作內容，並會簽署合作協議，惟孫坦言，就目前情況看來，無工業行動可言，又指限聚令影響了他們的集會，她再次促請政府正視和介入，迫使資方面對員工訴求。

對於國泰航空要求現有的員工於明日(4日)午夜前簽新約，否則將會被解僱及不獲發津貼。議員尹兆堅批評國泰涉嫌違反勞工法例精神，及批評政府「龜縮」處理、置身事外。

尹兆堅指摘國泰不尊重勞工精神，單方面毀壞舊約。而政府早前向國泰注資，屬於僱主的一部分，理應責無旁貸，卻任由國泰「炒人炒得咁離譜」，對受影響的大量員工置之不理。

尹同時批評財政司司長陳茂波與勞工及福利局局長羅致光「消極、龜縮」地處理事件，指羅早前承諾將於簽約限期前安排勞、資、官三方會談，但現時據了解於限期前不會設任何會面，強烈譴責羅信口開河、開空頭支票。他促請政府盡快公布會談日期，而國泰方面應延長簽約限期至會談之後，跟從會談結果而制訂新約。