海關首次自行繁殖搜查犬　6隻拉布拉多成新成員

搜查犬在打擊走私毒品方面是海關的得力助手，而今年海關搜查犬隊有多個突破性的進展，包括成功在自家的犬隻繁殖中心培育出6隻拉布拉多犬，並在今日(3日)首度亮相。另外，海關的搜查犬隊亦在今年6月，正式升格為搜查犬課，新設槍械搜查犬小隊和策略及幼犬小隊，並加強專業培訓，為搜查犬隊制定全面專業培訓策略。

海關新成立的犬隻繁育中心在今年2月開始運作，繁殖及培育幼犬計劃隨即展開，而首胎出生的6隻拉布拉多幼犬於今年7月出生，至今已3個月大，牠們的名字根據英文「Legend(傳奇)」中組成的字母而起。6隻幼犬的母親是來自北京的Fifi，而父親則是來自英國的Cooper，兩隻皆是緝毒犬，約3歲。

有參與接生6隻幼犬的關員陳貝思表示，在Fifi懷孕後，負責的小組已在Fifi的生活中加插體能運動，亦續漸讓牠適應產房的環境。憶述Fifi生產的過程，陳表示Fifi在誕下第3隻幼犬Gasper後，便變得十分疲倦，久久未能誕下第4隻小狗，即使在其領犬員的支持及鼓勵下，仍只能產出第4隻幼犬的頭部，只能靠人手將幼犬拉出，但該幼犬在離開母犬的身體後，卻沒有自行呼吸。

陳貝思只能一邊為幼犬進行適切的醫療程序，一邊希望幼犬可以自行呼吸。慶幸幼犬在關員的悉心照料下生還，並取名為Elmo。出生後的幼犬會繼續在海關的犬隻繁育中心生活，該處設有幼犬活動室、產房、狗舍、草地、犬隻泳池等，待牠們成長至約1歲，便會參與為期10周的訓練，最後方可為海關效力。

海關助理關長(邊境及港口)吳潔貞表示，在新冠肺炎疫情期間，所有在外地購買犬隻的活動、派員到海外受訓的項目均已暫停，正正是一個契機推出犬隻繁殖計劃。她又表示，Fifi曾與5隻公犬作配對，但她對前4隻公犬皆「完全不接受」，只有Cooper得其歡心。

吳又指，由於近期涉及槍枝彈藥的案件明顯上升，由去年全年的9宗，急升至今年1至9月的31宗，海關將增設槍械搜查犬小隊，預計會在明年起有槍械搜查犬正式出勤，協助截止非法槍械流入香港。另外，海關亦有計劃增加爆炸品搜查犬。