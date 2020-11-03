競投海洋公園項目私通報價違競爭例　資訊公司及股東被判罰

資訊科技公司Quantr Limited及其唯一董事及股東張民傑，3年前在競投海洋公園資訊科技項目時，與競爭對手私通報價，並承認違反《競爭條例》定義下的「第一行為守則」。競審處今日（3日）頒判詞，判Quantr罰款逾3.7萬元，但未向張頒布取消董事資格令。

競爭事務委員會在今年1月於競爭事務審裁處提出訴訟後，兩名答辯人Quantr Limited及張民傑承認違反守則，並願意被罰款。兩名答辯人與競委會一同向競審處提出聯合申請，請求競審處頒令。

競審處最終下令Quantr須向政府繳交罰款3.7萬多港元，而張則須制訂競爭政策，及指示其員工參與競委會的教育工作坊，引導他們認識競爭法律。案件就此中止，但假如兩名答辯人不遵從上述條件，競委會就有權重開案件。

據同意案情，2017年海洋公園擬自動化製作資訊科技戶口的程序，並選中一間澳洲公司的軟件。該澳洲公司就將數間它在香港的零售夥伴介紹與海洋公園，當中包括Quantr和另一間代號「B」的公司。其後海洋公園邀請這些公司入標，但 Quantr在入標前，就先向B公司探聽報價意向，交換了影響競爭的敏感資料，以嘗試協調哪間公司中標。結果Quantr在得知B公司的意向價後把自己的要價調低，結果成功中標。