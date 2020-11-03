網民熱話：電單車考牌一錯再錯　網民嘲準備重考

考車牌時一個錯誤足以「肥佬」，更何況是連環出錯。近日有車Cam就拍到一架正在考牌的電單車在路試期間，連環犯出嚴重錯誤，令人看得為考牌仔抹一額汗，估計對方無可避免要重考。

事發於本周日(29日)下午3時45分，現場是何文田運輸署駕駛考試中心附近。片段由的士車Cam拍攝，並在Facebook專頁「OpenCar」上載。片段開始的士行駛期間，一架掛上駕駛考試進行中字樣的電單車突然從小路駛出，的士司機從遠處見狀，已經停車「讓路」，考牌仔此時才發現情況有異，於是停在路中央白線，陷進退兩難局面，最終惟有繼續開車前進，一直從後觀察的考牌官事後在交通燈位前追上電單車，齊齊停車等候轉燈。不過在等候期間，考牌仔竟又突然開車，幸考牌官及時響按提醒才停下。

不少網民對考牌仔舉動都感到莫名奇妙，「呢啲要強制畀個慢期佢，再苦練下先再考啦...燈都未識睇就考試」，「千祈唔好畀牌佢，免得出到馬路害人害物」。

網民有話說

Vitar Carlos：夢遊

Barry Tam：第二次真係錯得好緊要，睇行人路燈做判斷，錯到咁，畀個牌佢好快升仙

史克景：一定要睇晒，由頭笑到尾

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