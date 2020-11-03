警證供矛盾未能確定伸縮棍出處　運輸工脫藏武罪

去年10月20日有市民在九龍區發起反修例遊行，當晚警方到旺角掃蕩，說在一名青年身上搜獲一支伸縮棍。該青年否認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，辯稱遭插贓，九龍城法院裁判官今(3日)作出裁決，指控方所依賴的兩名警員證供出現數處自相矛盾及不合情理的地方，以致法庭未能肯定伸縮棍確是從被告身上搜出，遂裁定被告罪名不成立。

19歲被告呂柏樂，報稱任職運輸工人，被控於去年10月20日，在旺角彌敦道的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有一支伸縮棍。

裁判官裁決時指案中主要爭議點在於涉案伸縮棍是否在被告的背包找到，以及被告是否知道那支棍的存在，控方主要依賴一名警長及警員的證供。

根據警長供詞，他在被告背囊中檢獲伸縮棍後宣布拘捕，再將他交給刑偵人員處理。但他沒有向被告查問搜出來的物品是甚麼、有何用途及是否屬於他，更從未對他作警誡。但警長在解釋時，一時說上級只指示他拘捕，一時又說當時情況不容許，甚至說根本沒想過要警誡被告。

裁判官認為證物既然是警長搜到，他應該要繼續調查，況且片段顯示當時場面已平復，警力充足，質疑情況是如何不容許進行調查。

此外，另一名警員作供時，一度表示有曾問過被告該棍是否屬他所有，但之後又反口表示只問過他用途。警員並確認查問被告時並未施行警誡，初時解釋情況不容許警誡，之後又改口說忘記了警誡。

裁判官表示，考慮了兩名警員的證供後，認為當中出現自相矛盾且不合情理的地方，且警長亦不能確認被告當時有看到證物被搜出的過程，及聽見他們交代證物的情況，法庭因此未能肯定伸縮棍是從被告身上搜出，故裁定他罪名不成立。