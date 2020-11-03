消委會推手機程式　一覽各油公司價格及折扣優惠

「油價資訊通」方便駕駛者比較各油公司的價格及優惠。

香港車用燃油價格經常與國際油價脫軌，油價冠絕全球，為避免一班車主繼續「捱貴油」，消費者委員會今日(3日)正式推出全新「油價資訊通」網站及手機應用程式(App)，供市民一覽全港最平油價以及未來一周折扣及優惠等，讓消費者掌握最新油價及優惠資訊。但消委會認為，油公司減價才最實際，建議政府應檢視或重啟類似2005年針對車用燃油的全面市場研究報告，以長遠穩定燃油價格。

「油價資訊通」合併了原有的「油價計算機」及「柴油計算機」兩個應用程式，並添加新功能，方便駕駛者比較各油公司的零售牌價及門市折扣後的油價，亦可瀏覽各油公司提供的折扣及優惠。

消費者委員會主席林定國透露，全新的「油價資訊通」手機應用程式開發獲環境局撥款70萬港元支持，開發時間大概1年，希望能讓一眾車主們能有更清晰的情況。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，香港油價冠絕全球，消委會今年5月曾發表車用燃油價格報告，分析發現過去7年油價，油公司有明顯「加多減少」問題，原油價和進口價過去7年累跌4.3港元及3.68港元，但同期牌價卻不跌反升0.1港元。消委會曾諮詢油公司油價高企原因，油公司僅稱成本上漲，但香港油稅從未加過，坦言油價貴的原因確實「不得而知」。

黃又稱，自從5月出報告後，有見到油公司將產品更加多元化，但認為減價才是最實際、最直接，倡議政府應檢視或重新啟動2005年針對車用燃油的全面市場研究報告。