調查指82%受訪者憂慮失業　對港府解決經濟衰退無信心

受到反修例示威及新冠肺炎疫情影響，本港失業率升至2003年以來新高。有組織以「港人對經濟就業展望」為題發布網絡問卷，並於今日(3日)公布調查結果，有82%受訪者對香港的失業問題表示擔憂；55.7%的受訪者對港府應對經濟衰退表示沒有信心。

團體「青研香港」於10月24日至昨日(2日)期間，成功訪問841名市民，結果有61.5%受訪者預期香港的失業問題會持續最少1年，顯示市民對本港的經濟前景感到悲觀。

對於經濟低迷，有55.7%的受訪者對政府應對經濟衰退沒有信心，更有67.7%的受訪者認為倘若經濟持續衰退，將會打擊市民對政府的評價。另有77%的受訪者認為刺激經濟是政府的首要工作。數據顯示，市民普遍將能否應對經濟問題視為評價政府的重要因素，如果政府未能解決經濟問題，將會進一步失去市民支持。

議員陳恒鑌指出，本港失業率由去年底的3.3%升至今年第三季的6.4%，而就業不足率由1.2%升至3.8%，他促請政府盡快落實失業援助金，並在新一份施政報告中加大力度刺激經濟及尋求中央支援。

葵青區議員郭芙蓉希望港府推行新一輪免費核酸檢測，並提供包括優先申請健康碼等誘因，吸引市民參與，以盡快找出隱形傳播者。郭又促請政府盡快為恢復通關做準備，與大灣區建立旅遊氣泡，為香港旅遊業注入活水。