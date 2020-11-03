5泛民議員被控違特權法　審訊或押後至本周五

8名泛民主派人士因涉及今年5月8日立法會內務委員會會議混亂一事，涉嫌觸犯《立法會(權力及特權)條例》(特權法)，日前先後遭警方拘捕，當中涉及5名現任立法會議員，包括民主黨胡志偉、尹兆堅、黃碧雲、許智峯和工黨張超雄，8人須於周四(5日)下午2時半出庭應訊。5名議員以周四出席立法會會議為由，昨(2日)向律政司和警方提議申請押後審訊。消息指，警方初步回覆會將審訊延後至周五(6日)下午，正待法庭正式落實。

立法會明日(4日)及周四將召開會議，根據立法會議程，明日完成政府法案後，將依次討論2項譴責議案，包括議員周浩鼎涉與前特首梁振英「打龍通」，修改調查梁振英UGL事件專責委員會的擬議調查範圍、許智峯涉於2018年在立法會大樓搶走一名保安局女行政主任的手機案。

泛民議員質疑審訊安排於周四，目的是令泛民議員缺席會議，令部分譴責泛民議員的議案獲得通過，從而褫奪泛民議席，故昨日以履行議員開會責任為由，向律政司和警方提議申請押後審訊。據了解，警方今午向5名議員的代表律師表示，上庭時間可改至周五下午，但要待法庭最後確實，暫未定案。