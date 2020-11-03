楊岳橋評分跌幅最大　民建聯工聯會民望包尾

在民主派議員拉布下，立法會大會已2度因人數不足流會，可謂立立亂。最新的民意調查結果顯示，公民黨議員楊岳橋評分跌幅最大，較上一次下跌8.7分，其評分創2017年有紀錄以來新低。而民主黨和公民黨評分亦分別下跌0.4和0.1分，排包尾的民建聯和工聯會均僅得27.4分，兩黨的評分是分別是2019和1991年以來新低。

香港民意研究所在10月中旬進行5大立法會議員及10大政治團體民望進行民意調查，分別訪問了504和510名港人。結果顯示，楊岳橋獲得44.8分，但因認知率只有78.4%，不足以躋身五大立法會議員排名榜。

在政黨方面，民主黨和公民黨的評分分別下跌0.4和0.1分至42.5和39.3分，建制派亦大幅大跌，民建聯和工聯會同得27.4分，分別比上次調查下跌7.8和4.6分，是眾多政黨中得分最低。

香港教育大學社會科學系講師吳凱宇表示，調查反映市民對立法會議員決定延任露出端倪，港人希望留任的議員能在議會加大競爭力度，但結果卻未如理想，如未能當選立法會各個事務委員會正副主席。