兩電下周公布電費加幅　若無政府補貼將上調

兩間電力公司下周二(10日)公布電費調整。根據兩電五年發展計劃預測，明年中電和港燈或加價8.9%。有消息指，中電傾向凍結電費加幅，港燈仍與港府談判中。不過，即使兩電最終凍結加幅，但由於港府每月提供的160港元電費補貼於今年底結束，明年市民所交的電費仍會有反彈。

兩電將於下周二到立法會經濟發展事務委員會交代電費調整詳情。兩電曾在五年發展計劃預測，明年可能加價8.9%。中電每度電加價約1毫至1.327港元；港燈亦要每度電加價約1毫至1.377港元。

有消息指，明年中電基本電費上調，但因為油價下跌，燃料費會下調，抵銷基本電費升幅。中電傾向凍結電費加幅，港燈仍與港府談判中，不會出現原來預測加幅近9%。

不過，政府早前推出兩個電費補貼計劃，首輪每月補貼160港元，今年底會完結，變相明年電費會反彈160港元，任何未用補貼可在同一戶口轉撥至其後月份，直至2022年12月31日或戶口結束為止，巿民可獲的電費補貼將會減少。

中華電力回覆東網指，正就明年的電價檢討與政府進行商討，結果將於下周二公布。港燈亦表示，將在下星期二舉行的立法會經濟事務委員會會議上，向議員交代來年電費檢討的結果。