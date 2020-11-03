小提琴家黃衛明通波仔後昏迷終不治　死因庭展開研訊

小交響樂團前首席小提琴手黃衛明，4年前在聖德肋撒醫院接受「通波仔」手術後約5日，被發現暈倒病房廁所內，搶救後回復心跳但仍一直昏迷，轉送伊利沙伯醫院救治，逾半個月後離世，終年58歲。死因庭今（3日）就黃的死因展開聆訊。主診醫生供稱，有腎衰竭徵狀的黃做「通波仔」的風險會較一般人為高，又承認在手術後，沒有心臟專科醫生跟進黃的情況。據了解，有專家認為黃所接受的「通波仔」手術或有不足，醫生處方用藥上亦存在爭議。

黃衛明主診醫生、腎臟專科的梁基泰指，2016年3月19日，黃衛明到聖德肋撒醫院求診，當時黃患有糖尿病及腎衰竭，腳部出現水腫及水泡，肺部有雜聲，心律亦不正常。至3月23日及26日，先後為黃進行兩次洗血，但情況未見好轉，肺部仍有積水，小便情況也不理想。與心臟科醫生梁國輝商討後，在3月31日為黃施行「通波仔」手術。

梁基泰續指，手術後他每日也有前往探視黃，見他水腫有改善，心跳回復正常，黃也不曾說過感到不適。梁坦言，若黃的病況持續改善，會找物理治療師協助黃復康。

惟至4月5日凌晨1時許，黃被發現在病房暈倒，心跳一度暫停。梁得悉事件後，隨即聯絡梁國輝醫生，那時才知道對方不在香港。黃在4月13日被轉送伊利沙伯醫院深切治療部，期間一直不省人事，直至同年5月30日死亡。