10月南海有4個颱風　本港雨量較正常多41%

10月開始入秋，但卻有4個熱帶氣旋進入南海或在南海形成，令10月仍然多雨潮濕。天文台指，10月5日的傾盆大雨令上月錄得的雨量較正常多，上月總雨量達142.4毫米，較正常值的100.9毫米多約41%。截止今年10月，年的累積雨量為2388.4毫米，較同期正常值2 334.0毫米多約2%。

10月5日早上，一道冷鋒橫過廣東沿岸地區，為本港帶來大雨及狂風雷暴，九龍多處地區錄得逾50毫米雨量，天文台錄得的雨量更超過100毫米，遂發出紅色暴雨警告。相隔幾日，在10月11日下午，熱帶低氣壓「浪卡」在南海中部的低壓區發展，隨後橫過南海北部，翌日增強為熱帶風暴。受浪卡的外圍雨帶影響，當晚本港天氣轉為多雲，並有幾陣雨。13日清晨，在浪卡和東北季候風的共同影響下，天文台於發出8號烈風或暴風信號。雖然浪卡逐漸遠離本港，但在該股達強風程度的東北季候風影響下，本港翌日風勢繼續頗大，並有幾陣雨。

至10月底，熱帶氣旋「莫拉菲」橫過南海南部及中部，在莫拉菲相關的水氣及一股達強風程度的東北季候風影響下，10月28至29日本港天氣再度轉為雲量較多，並有幾陣雨，風勢持續頗大。隨着影響華南沿岸地區的雨帶消散，上月底本港天氣轉為大致天晴。